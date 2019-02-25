Академический поздравил защитников Отечества

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

В Академическом районе Екатеринбурга состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Организаторами мероприятия выступили АО «РСГ-Академическое», ЗАО «УК «Академический», Федерация авиамоделизма Свердловской области, социально-педагогическое сообщество района. В его программу вошли стрельба в тире, сборка-разборка автомата, показательные полеты мини-копий военных самолетов, концерт и многое другое.Праздник начался 23 февраля в 12.00 рядом со скульптурной композицией «Солдаты России» — символом Вооруженных сил РФ. Гости смогли не только увидеть концерт, насладиться «живым» выступлением военно-духового оркестра, но и угоститься настоящей «солдатской» кашей.До начала торжественной части гости смогли поучаствовать в различных активностях. Наибольшей популярностью пользовалась станция, где всем желающим предлагали собрать на скорость макет автомата Калашникова.«Новичкам сложнее всего присоединять затворную крышку. Мой личный рекорд сборки и разборки — 28 секунд, поэтому сегодня я подсказываю тем, кто решил собрать и разобрать автомат впервые», — поделился впечатлениями учащийся школы № 19, «юнармеец» Евгений Шкирмантов.Затем торжественным маршем прошли военно-духовой оркестр и «юнармейцы» школы № 16. Так началась официальная часть мероприятия.Гостей праздника поздравлял военный комиссар Октябрьского и Ленинского районов Игорь Далматов. После пожелания успехов, здоровья и благополучия гость наградил двух офицеров, проживающих в Академическом. Полковники запаса Дмитрий Шатов и Евгений Кобынец получили знаки отличия.Кроме того, гостей поздравили Герой России Сергей Воронин, председатель МОО «Офицеры Академического» Виктор Карнаухов и заместитель директора ЗАО «УК «Академический» Евгений Дынин. Все выступающие произносили торжественные слова о доблести и чести защитников Отечества, желали присутствующим мирного неба над головой, и чтобы боевые навыки пригодились тем, кто сегодня служит в армии, лишь на учениях.«До слез тронуло приветственное слово ветерана ВОВ Ивана Худякова — жителя нашего района, служившего с 1942 по 1945 годы в пограничных войсках. Иван Стафеевич, который этой весной отметит 95-летний юбилей, сам взошел на сцену и, обращаясь к зрителям, не только пожелал здоровья, добра и успехов собравшимся, но и наизусть прочитал отрывок из стихотворения А. Николаева «1418 дней», — рассказали в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».На сцене по очереди выступали профессиональные певцы. С яркими показательными номерами выступили каратисты школы киокушинкай каратэ God hand, разбивавшие руками деревянные и бетонные блоки. В заключительной части мероприятия все угостились полевой кухней: вкусной солдатской кашей и крепким чаем.Праздник продолжался до 15.00. Жители района отмечают, что насыщенная развлекательными, спортивными и познавательными элементами программа надолго запомнится всем его участникам и гостям.