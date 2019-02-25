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В Свердловской области объекты, которые войдут в программу благоустройства на 2020 год, станут известны уже 1 марта
25 февраль 2019 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В муниципалитетах Свердловской области завершается рейтинговое голосование по выбору первоочередных объектов благоустройства на 2020 год. Уже к 1 марта жители региона определят, какие общественные территории войдут в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды и будут реконструированы при поддержке федерального и областного бюджетов. Об этом сообщает Департамент информационной политики по Свердловской области.
Голосование проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По регламенту до середины февраля муниципалитеты собирали предложения жителей о том, какие именно объекты должны быть включены в реестр, и проводили общественные обсуждения проектов их благоустройства. К настоящему моменту, по данным местных властей, в регионе проведено более 140 таких мероприятий.
«По итогам рейтингового голосования администрациям городов необходимо будет внести корректировки в местные программы пространственного развития и, не откладывая в долгий ящик, начать подготовку к работе — заняться разработкой проектно-сметной документации, формированием нормативно-правовой и материально-технической базы и целым рядом других вопросов», — отметил глава МинЖКХ Николай Смирнов.
Напомним, для Свердловской области это уже второе рейтинговое голосование. Ранее, в марте 2018 года, свои предложения относительно благоустройства высказали около 900 тыс. человек. В итоге в прошлом году в регионе было реконструировано 38 общественных территорий, а весной этого года работы начнутся еще на 55 объектах.
Голосование проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По регламенту до середины февраля муниципалитеты собирали предложения жителей о том, какие именно объекты должны быть включены в реестр, и проводили общественные обсуждения проектов их благоустройства. К настоящему моменту, по данным местных властей, в регионе проведено более 140 таких мероприятий.
«По итогам рейтингового голосования администрациям городов необходимо будет внести корректировки в местные программы пространственного развития и, не откладывая в долгий ящик, начать подготовку к работе — заняться разработкой проектно-сметной документации, формированием нормативно-правовой и материально-технической базы и целым рядом других вопросов», — отметил глава МинЖКХ Николай Смирнов.
Напомним, для Свердловской области это уже второе рейтинговое голосование. Ранее, в марте 2018 года, свои предложения относительно благоустройства высказали около 900 тыс. человек. В итоге в прошлом году в регионе было реконструировано 38 общественных территорий, а весной этого года работы начнутся еще на 55 объектах.
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