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На птицефабриках Челябинской области подозревают появление птичьего гриппа

УрБК, Челябинск, 25.02.2019. В сыворотках крови и патологоанатомическом материале птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 1, ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 2 и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» выявлен низкопатагенный вирус гриппа птиц (Н9).



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 23 февраля 2019 года по результатам дополнительного отбора проб биоматериала на предприятиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 1 и ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» вирус гриппа не обнаружен. В настоящее время проводятся дополнительные исследования биоматериала от птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок № 2.

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