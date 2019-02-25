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ЕВРАЗ КГОК повышает эффективность систем пылегазоочистки
25 февраль 2019 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. На ЕВРАЗ КГОКе повысили эффективность улавливания пыли в производственных подразделениях. Это позволило снизить уровень запыленности на рабочих местах, уменьшить выбросы в атмосферный воздух, снизив нагрузку на окружающую среду. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.
В 2018 году на ЕВРАЗ КГОКе проведен ремонт 18-ти аспирационных установок в цехах дробления, обогащения и на фабрике окускования, еще две установки были модернизированы, на них увеличена эффективность улавливания, дополнительное аспирационное оборудование смонтировано в цехе дробления.
ЕВРАЗ КГОК направил на реализацию проекта более 70 млн руб. Программа повышения эффективности систем пылегазоочистки будет продолжена в 2019 году. Планируется отремонтировать около 30 аспирационных установок.
В 2018 году на ЕВРАЗ КГОКе проведен ремонт 18-ти аспирационных установок в цехах дробления, обогащения и на фабрике окускования, еще две установки были модернизированы, на них увеличена эффективность улавливания, дополнительное аспирационное оборудование смонтировано в цехе дробления.
ЕВРАЗ КГОК направил на реализацию проекта более 70 млн руб. Программа повышения эффективности систем пылегазоочистки будет продолжена в 2019 году. Планируется отремонтировать около 30 аспирационных установок.
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