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В Свердловской области на реализацию проекта «Технологии комфорта» потратят более 124 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. «Технологии комфорта» обеспечит решение стратегических задач за счет капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации лифтового оборудования и за счет оказания жителям области социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.



Проект «Технологии комфорта» реализуется в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы».



«Технологии комфорта» в рамках стратегии «Устойчивое и надежное функционирование сферы ЖКХ» направлены на формирование благоприятного облика муниципальных образований и создание комфортных условий проживания граждан путем осуществления мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Реализация проектного направления позволит оптимизировать расходы на содержание жилищного фонда, сократить долю многоквартирных домов, имеющих высокую степень износа.



«Технологии комфорта» в рамках решения задачи стратегии «Поступательное эффективное развитие сферы ЖКХ» включают в себя мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что позволит снизить потребление энергетических ресурсов в Свердловской области, потери энергоносителя при его передаче по сетям, повысить прозрачность расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги.



На реализацию 1 стратегии «Технологии комфорта» уже в период с 2014 по 2018 год уже потрачено 2 млрд 914,1 млн руб. из областного бюджета, 91,2 млн местного бюджета и 6 млрд 988, 3 млн руб. внебюджетных средств.



Финансовый план стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года предполагает потратить 9 млрд 832,6 млн из бюджета Свердловской области, 95 млрд 2 млн из местного бюджета и 32 млрд 217,5 млн руб. из средств внебюджетных источников.



На реализацию 2 стратегии из бюджета Свердловской области с 2014 по 2018 год уже направлено 2 млрд 336,2 млн руб., из местного бюджета 4 млрд 940,6 млн руб. и 31 млрд 84,1 млн руб. внебюджетных средств.



К 2035 году планируется привлечь всего 6 млрд 582,9 руб. из бюджета области 20 млрд 98,1 млн руб. из местного бюджета и 98 млрд 1,2 млн руб. из внебюджетных средств.

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