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Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 24 коп.
25 февраль 2019 (14:59)
УрБК, Москва, 25.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 25,67 коп. до 65,26 руб., курс евро — на 24,56 коп. до 74,09 руб.
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