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Троим сотрудникам ЕВРАЗ ЗСМК присвоили звания «Профессиональный инженер России»
25 февраль 2019 (14:38)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В рамках XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018» сотрудники рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК Максим Парамонов, Егор Полевой и Андрей Сюсюкин удостоены звания «Профессиональный инженер России». Об этом сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.
На торжественном мероприятии в Российском Союзе научных и инженерных общественных объединений в Москве им вручили памятные медали и почетные знаки.
Егор Полевой, заместитель начальника технического отдела, кандидат технических наук, эксперт ЕВРАЗа, является специалистом в области термической обработки рельсового металла. Один из ведущих участников группы по освоению технологии производства первых в России дифференцированно-термоупрочненных 100-метровых рельсов. Автор 43 опубликованных научных работ, двух патентов на способ термической обработки и изготовление рельсов низкотемпературной надежности.
Максим Парамонов, ведущий инженер-конструктор Центральной лаборатории автоматизации и механизации — автор 16 опубликованных научных работ, трех патентов на изобретение и четырех патентов на полезные модели различных механизмов и конструкций металлургических агрегатов. Победитель III корпоративного чемпионата ЕВРАЗа по методике WorldSkills в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Андрей Сюсюкин, начальник бюро металлургической теплотехники, кандидат технических наук, эксперт ЕВРАЗа, участвовал в реализации проектов по модернизации рельсобалочного цеха. Автор 24 опубликованных научных работ, 46 рационализаторских предложений, патента на способ производства рельсов без применения коробов замедленного охлаждения, а также патента на полезную модель технологии изготовления составного прокатного валка. Его идеи по повышению надежности работы оборудования, снижению затрат энергоресурсов и увеличению производительности рельсобалочного и электросталеплавильного цехов успешно внедрены в производство. В 2018 году — победитель корпоративного конкурса «Инженер года ЕВРАЗ ЗСМК».
Всего в XIX Всероссийском конкурсе «Инженер года-2018» приняли участие представители 59 субъектов РФ. Заявки на конкурс подали 70 тыс. человек. Победителями стали 387 инженеров.
На торжественном мероприятии в Российском Союзе научных и инженерных общественных объединений в Москве им вручили памятные медали и почетные знаки.
Егор Полевой, заместитель начальника технического отдела, кандидат технических наук, эксперт ЕВРАЗа, является специалистом в области термической обработки рельсового металла. Один из ведущих участников группы по освоению технологии производства первых в России дифференцированно-термоупрочненных 100-метровых рельсов. Автор 43 опубликованных научных работ, двух патентов на способ термической обработки и изготовление рельсов низкотемпературной надежности.
Максим Парамонов, ведущий инженер-конструктор Центральной лаборатории автоматизации и механизации — автор 16 опубликованных научных работ, трех патентов на изобретение и четырех патентов на полезные модели различных механизмов и конструкций металлургических агрегатов. Победитель III корпоративного чемпионата ЕВРАЗа по методике WorldSkills в компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Андрей Сюсюкин, начальник бюро металлургической теплотехники, кандидат технических наук, эксперт ЕВРАЗа, участвовал в реализации проектов по модернизации рельсобалочного цеха. Автор 24 опубликованных научных работ, 46 рационализаторских предложений, патента на способ производства рельсов без применения коробов замедленного охлаждения, а также патента на полезную модель технологии изготовления составного прокатного валка. Его идеи по повышению надежности работы оборудования, снижению затрат энергоресурсов и увеличению производительности рельсобалочного и электросталеплавильного цехов успешно внедрены в производство. В 2018 году — победитель корпоративного конкурса «Инженер года ЕВРАЗ ЗСМК».
Всего в XIX Всероссийском конкурсе «Инженер года-2018» приняли участие представители 59 субъектов РФ. Заявки на конкурс подали 70 тыс. человек. Победителями стали 387 инженеров.
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