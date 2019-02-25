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На Урале юрлиц и ИП за неделю оштрафовали на 2,6 млн рублей за нарушения в сфере автотранспортной деятельности
25 февраль 2019 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. За период с 15 февраля по 21 февраля 2019 года Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора проведено 43 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере автомобильного транспорта.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий выявлено 170 нарушений законодательства. По итогам проверок выдано 21 предписание об устранении нарушений.
Также проверено 1 042 автотранспортных средства на контрольных пунктах, в том числе на 286 выявлены факты несоблюдения законодательства. Составлено в общей сложности 349 протоколов об административных правонарушениях.
К административной ответственности за указанный период привлечены 350 лиц (предприниматели, юридические и должностные лица). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2 млн 653 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий выявлено 170 нарушений законодательства. По итогам проверок выдано 21 предписание об устранении нарушений.
Также проверено 1 042 автотранспортных средства на контрольных пунктах, в том числе на 286 выявлены факты несоблюдения законодательства. Составлено в общей сложности 349 протоколов об административных правонарушениях.
К административной ответственности за указанный период привлечены 350 лиц (предприниматели, юридические и должностные лица). Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2 млн 653 тыс. руб.
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