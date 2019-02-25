Кризис
В Свердловской области выросли цены за услуги ЖКХ
25 февраль 2019 (14:14)
Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новые стандарты стоимости услуг ЖКХ на 2019 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.
Среди граждан с низким доходом одиноко проживающему жителю Екатеринбурга теперь придется заплатить в отопительный период 4 тыс. 982 руб., что на 188 руб. больше, чем в прошлом году. В межотопительный период — 2 тыс. 941 руб., что выше на 154 руб.
Согласно документу, больше всего за коммунальные услуги в отопительный период заплатят жители Алапаевска — 6 тыс. 461 руб. и жители Пышминского городского округа — 6 тыс. 442 руб.
Самые же маленькие счета будут в Унже-Павинском сельском поселении — 1 тыс. 491 руб. и Баженовском сельском поселении — 1 тыс. 689 руб.
Среди граждан с низким доходом одиноко проживающему жителю Екатеринбурга теперь придется заплатить в отопительный период 4 тыс. 982 руб., что на 188 руб. больше, чем в прошлом году. В межотопительный период — 2 тыс. 941 руб., что выше на 154 руб.
Согласно документу, больше всего за коммунальные услуги в отопительный период заплатят жители Алапаевска — 6 тыс. 461 руб. и жители Пышминского городского округа — 6 тыс. 442 руб.
Самые же маленькие счета будут в Унже-Павинском сельском поселении — 1 тыс. 491 руб. и Баженовском сельском поселении — 1 тыс. 689 руб.
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