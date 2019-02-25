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В Свердловской области на реализацию проекта «Чистая среда» будет направлено 24 млрд 923 млн 900 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» будет реализовываться проект «Чистая среда».



Соответствующая информация опубликована в постановлении об утверждении стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года.



Проект «Чистая среда» направлен на создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области.



«Целью реализации комплекса мероприятий проектного направления является восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов Свердловской области путем выявления и ликвидации несанкционированных свалок, создания объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, что является условием устойчивого и надежного функционирования системы жизнедеятельности населения», — говорится в документе.



На реализацию «Чистой среды» будет направлено в 2019 году 100 млн руб. из бюджета Свердловской области и 380,9 млн из местного бюджета.



Всего до 2035 года планируется привлечь 12 млрд 553,8 млн руб. областного бюджета, 5 млрд 330,1 млн руб. местного бюджета и 7 млрд 40 млн руб. из внебюджетных источников.



Однако в постановлении отмечено, что начиная с 2025 года, средства на реализацию задач и мероприятий стратегии предусмотрены прогнозно.

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