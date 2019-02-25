Новости дня
В Свердловской области на реализацию проекта «Чистая среда» будет направлено 24 млрд 923 млн 900 тыс. рублей
25 февраль 2019 (13:33)
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» будет реализовываться проект «Чистая среда».
Соответствующая информация опубликована в постановлении об утверждении стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года.
Проект «Чистая среда» направлен на создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области.
«Целью реализации комплекса мероприятий проектного направления является восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов Свердловской области путем выявления и ликвидации несанкционированных свалок, создания объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, что является условием устойчивого и надежного функционирования системы жизнедеятельности населения», — говорится в документе.
На реализацию «Чистой среды» будет направлено в 2019 году 100 млн руб. из бюджета Свердловской области и 380,9 млн из местного бюджета.
Всего до 2035 года планируется привлечь 12 млрд 553,8 млн руб. областного бюджета, 5 млрд 330,1 млн руб. местного бюджета и 7 млрд 40 млн руб. из внебюджетных источников.
Однако в постановлении отмечено, что начиная с 2025 года, средства на реализацию задач и мероприятий стратегии предусмотрены прогнозно.
Соответствующая информация опубликована в постановлении об утверждении стратегии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года.
Проект «Чистая среда» направлен на создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области.
«Целью реализации комплекса мероприятий проектного направления является восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов Свердловской области путем выявления и ликвидации несанкционированных свалок, создания объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, что является условием устойчивого и надежного функционирования системы жизнедеятельности населения», — говорится в документе.
На реализацию «Чистой среды» будет направлено в 2019 году 100 млн руб. из бюджета Свердловской области и 380,9 млн из местного бюджета.
Всего до 2035 года планируется привлечь 12 млрд 553,8 млн руб. областного бюджета, 5 млрд 330,1 млн руб. местного бюджета и 7 млрд 40 млн руб. из внебюджетных источников.
Однако в постановлении отмечено, что начиная с 2025 года, средства на реализацию задач и мероприятий стратегии предусмотрены прогнозно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн рублей
- Свердловская область получит в 2014 году 67,7 млн руб. на реализацию госпрограммы «Доступная среда»
- В Свердловской области на развитие лесного хозяйства будет направлено более 6 млрд рублей
- В 2013 году финансирование сферы ЖКХ Свердловской области вырастет в восемь раз
- В 2009 году на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области суммарно было направлено 9,98 млрд. рублей