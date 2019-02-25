Новости дня

Рустам Корелин вступил в конфликт с защищавшим его Росхимпрофсоюзом

УрБК, Сухой Лог, 25.02.2019. Шихтовщик из города Сухой Лог Рустам Корелин вступил с обвинениями в адрес Росхимпрофсоюза, который ранее защищал его интересы в конфликте с работодателем. На своей странице в социальных сетях Корелин заявил, что профсоюз не помог ему в трудовом споре с работодателем — компанией «ФОРЭС».



«Позор «Росхимпрофсоюзу». По поводу того, что профсоюз не смог отстоять своего активиста. Жаль товарища, доверился буржуазным прихвостням...», — написано на странице Р. Корелина.



Дополнительно он разместил скриншоты переписки с представителем Росхимпрофсоюза Татьяной Писцовой, в которой обвиняет ее в отсутствии поддержки. В ответ Татьяна Писцова утверждает, что работала с Корелиным по вопросам, связанным с защитой его как работника, а в политической деятельности помогать не стала.



«У вас вопросы были по оплате работы в выходной день, вопросы по вредности», — ответила Татьяна Писцова в переписке.



«Не знаю, зачем вы вообще создавали профсоюз и хотели его развивать, если изначально цели у вас были политические, и за вами уже стояли люди, которые вами руководили. Удачи в вашей политической карьере», — отметила Татьяна Писцова.



Напомним, что шихтовщик из Сухого Лога Рустам Корелин вышел на Красную площадь в ходе политической протестной акции. На плакате, который он держал в руках, утверждалось, что за свой труд он получает 25 000 рублей. Впоследствии в ходе обсуждения в социальных сетях эта информация не раз была оспорена. Утверждалось, что реальная зарплата Корелина значительно выше, порядка 37 тыс. руб. в месяц, что соответствует средней по региону.



Эта информация была подтверждена со стороны работодателей Рустама Корелина. На запрос о том, соответствуют ли высказывания Корелина истине, на предприятии сообщили, что за 2018 год Рустам Корелин получил на руки «чистыми» (после вычета НДФЛ) 415 тыс. руб., то есть примерно 34 тыс. 500 руб. в месяц.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: