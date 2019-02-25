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В Екатеринбурге руководителю коммерческой организации грозит штраф за невыплату заработной платы на сумму свыше 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Екатеринбурге руководитель коммерческой организации подозревается в полной невыплате свыше 2 месяцев заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.



В ходе следствия установлено, что в период с конца 2018 — начала 2019 года руководитель фирмы не выплачивал зарплату одному из работников, тем самым допустил образование задолженности на общую сумму свыше 50 тыс. руб.



После проведённой следователем СКР с подозреваемым разъяснительной работы свою вину он признал и в полном объёме погасил долг по зарплате.



На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Следователь СКР вынес соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому судебного штрафа.

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