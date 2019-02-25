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В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Mercedes-Benz, владелец которого задолжал более 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали залоговый автомобиль Mercedes-Benz за долг владельца перед физическим лицом, составивший более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«На исполнении в Верх-Исетском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга находилось исполнительное производство в отношении должника, задолжавшего другому физическому лицу 414 тыс. руб. Добровольно погашать задолженность должник не пожелал. В связи с этим судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу и запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности», — рассказали в пресс-службе.



Суд постановил обратить взыскание задолженности путем продажи на публичных торгах залогового имущества — транспортного средства должника. Судебным приставом-исполнителем был совершен выход в адрес должника. По результату выхода составлен акт описи и ареста транспортного средства марки Mercedes-Benz 2014 года выпуска. Арестованное имущество отправлено на ответственное хранение на специализированную стоянку.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все средства будут перечислены на счет взыскателю.

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