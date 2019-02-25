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В 2020 году в России могут ввести электронные права для водителей
25 февраль 2019 (11:52)
УрБК, Москва, 25.02.2019. С 2020 года в России могут ввести электронные права для автомобилистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова.
Отмечается, что нововведение позволит владельцам транспортных средств не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими правами.
Однако пересдавать экзамены на получение электронных прав водителям не придется: документы в печатном варианте, которые уже есть, также будут действительны.
Отмечается, что нововведение позволит владельцам транспортных средств не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Также электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими правами.
Однако пересдавать экзамены на получение электронных прав водителям не придется: документы в печатном варианте, которые уже есть, также будут действительны.
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