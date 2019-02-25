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В Свердловской области выросли цены за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил новые стандарты стоимости услуг ЖКХ на 2019 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.



Среди граждан с низким доходом одиноко проживающему жителю Екатеринбурга теперь придется заплатить в отопительный период 4 тыс. 982 руб., что на 188 руб. больше, чем в прошлом году. В межотопительный период — 2 тыс. 941 руб., что выше на 154 руб.



Согласно документу, больше всего за коммунальные услуги в отопительный период заплатят жители Алапаевска — 6 тыс. 461 руб. и жители Пышминского городского округа — 6 тыс. 442 руб.



Самые же маленькие счета будут в Унже-Павинском сельском поселении — 1 тыс. 491 руб. и Баженовском сельском поселении — 1 тыс. 689 руб.

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