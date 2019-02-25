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Правительство РФ с 1 июля обнулит НДС на услуги аэропортов для зарубежных рейсов

УрБК, Москва, 25.02.2019. Правительство РФ с 1 июля обнулит НДС на 42 аэропортовые услуги, предоставляемые для зарубежных рейсов. Для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20%, сообщает «Коммерсантъ».



Проект постановления правительства приводит законодательство в соответствие с Налоговым кодексом, поправки к которому вступят в силу с 1 июля.



Сейчас шесть основных услуг аэропортов как на внутренних, так и на международных рейсах не облагаются НДС — взлет, посадка и стоянка судов, обеспечение авиабезопасности, заправка авиатопливом, его хранение, аэронавигационное обслуживание. Такая ситуация не позволяет аэропортам получить возмещение входящего НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг. По остальным услугам действует НДС в размере 20%. Теперь ситуация меняется в пользу аэропортов.



«Нулевая ставка выгодна налогоплательщикам (аэропортам — прим. ред.), потому что в этом случае можно принимать к вычету входящий НДС, таким образом, компании не теряют право на вычеты, в отличие от случаев, когда получаемые услуги НДС не облагаются», — объясняет партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх.



Согласно пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет (а аэропорты получат) 29 млрд руб. в 2018-2021 годах.

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