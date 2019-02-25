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За 2018 год число экономических преступлений в Екатеринбурге выросло на 77%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В 2018 году в Екатеринбурге сотрудники полиции провели 2 231 мероприятие. Из них 845 — политической и экономической направленности, 1 386 — культурно-массовой направленности.



Как указано в отчете начальника УМВД по Екатеринбургу Сергея Кулагина за 2018 год, размещённом на сайте городской думы города, общее количество зарегистрированных преступлений в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 годом и составило 18 434.



Так, за 2018 год сотрудники полиции пресекли 1 432 экономических преступления (рост — 77,9%), из них 603 — тяжкие и особо тяжкие (рост — 24,8%), 154 — коррупционные (рост — 65,6 %). Было выявлено 306 экономических преступлений против собственности (рост — 11,7%), 940 — в сфере экономической деятельности (рост — 131,5%), 108 — против государственной службы (рост — 163,4%).



Отмечается также, что по противодействию взяточничеству в 2018 году в Екатеринбурге пресечено 42 преступления.

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