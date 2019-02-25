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В Омской области ФСК ЕЭС ввела в работу новую подстанцию 500 кВ «Восход»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстанции 500 кВ «Восход» — нового ключевого регионального центра питания. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд руб., сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Подстанция 500 кВ «Восход» повысит пропускную способность электрической сети Омской области, гарантирует высокую надежность электроснабжения Омска с населением 1,2 млн человек. В торжественной церемонии пуска приняли участие губернатор региона Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.



Подстанция входит в состав транзита 500 кВ «Курган — Витязь — Восход» протяженностью 631 км, который был построен по поручению правительства РФ. Он впервые соединил объединенные энергосистемы Сибири и Урала по территории России линиями класса напряжения 500 кВ, что необходимо для обеспечения надежного энергоснабжения макрорегионов. Ранее такой переток осуществлялся по территории Казахстана.



«Мощность подстанции составляет 501 МВА. «Восход» — энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Подстанция построена с применением КРУЭ — комплектных распределительных устройств, которые до 30 раз компактнее традиционных решений», — рассказали в пресс-службе.



Для компенсации реактивной мощности на «Восходе» установлены шунтирующие реакторы и управляемый шунтирующий реактор общей мощностью 540 Мвар. Данные агрегаты позволяют управлять режимами работы сети таким образом, чтобы увеличить пропускную способность линий электропередачи и ресурс оборудования. За счет этого повышается надежность энергосистемы, значительно снижаются потери при передаче электроэнергии.

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