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В Челябинской области прокуратура объявила предостережения застройщикам, сорвавшим сдачу жилья

УрБК, Челябинск, 25.02.2019. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин провел в Челябинске совещание по проблеме защиты прав дольщиков и объявил предостережения руководителям 8 компаний-застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



В реестре «проблемных» объектов остается 28 домов, еще по 20 сроки возведения неоднократно переносились по инициативе застройщиков. До настоящего времени окончательно не восстановлены права свыше 900 дольщиков, а общее число договоров долевого участия в строительстве таких домов насчитывает свыше 2,5 тыс.



«В целях восстановления прав пострадавших прокурорами Южного Урала в 2018 и текущем году внесено 81 представление, предъявлено 6 исков, инициировано привлечение к административной ответственности 22 правонарушителей, обеспечен процессуальный надзор за расследованием 15 уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства, 4 из которых возбуждены непосредственно по материалам прокуратуры», — говорится в сообщении.



Кроме того, меры прокурорского реагирования способствовали обеспечению своевременного наложения следственными органами арестов на денежные суммы в размере свыше 131,4 млн руб., а также добровольному возмещению причиненного ущерба на сумму 5,7 млрд руб.

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