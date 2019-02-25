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Муниципалитеты Свердловской области получат почти 2 млрд рублей на развитие городской среды

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. Постановлением правительства Свердловской области утверждено распределение субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.



Субсидирование предусмотрено областной программой «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы».



Общая сумма субсидий составила 1 млрд 864 млн 045 тыс. руб. В том числе Екатеринбург получит 365 млн 791 тыс. руб., Нижний Тагил — 271 млн 543 тыс. руб., Каменск-Уральский — 149 млн 302 тыс. руб.



Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Свердловской области С. В. Швиндта.

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