Новости дня
Челябинское УФАС возбудило дела в отношении банков «Открытие» и «Русский стандарт» за распространение sms-рекламы
22 февраль 2019 (16:51)
УрБК, Челябинск, 22.02.2019. Челябинское УФАС возбудило три дела в отношении банков «Открытие» и «Русский стандарт» из-за нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Граждане сообщили о получении sms с рекламой банковских продуктов. Заявители указали, что не давали своего согласия на получение данной рекламы. На их телефонные номера поступили сообщения от отправителей под буквенным обозначением «OTKRITIE» и «rsb.ru».
Согласно законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Поэтому в отношении ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Банк Русский Стандарт» возбуждены дела по признакам этого нарушения.
Рассмотрение дел назначено на 5, 14 и 21 марта.
Граждане сообщили о получении sms с рекламой банковских продуктов. Заявители указали, что не давали своего согласия на получение данной рекламы. На их телефонные номера поступили сообщения от отправителей под буквенным обозначением «OTKRITIE» и «rsb.ru».
Согласно законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Поэтому в отношении ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Банк Русский Стандарт» возбуждены дела по признакам этого нарушения.
Рассмотрение дел назначено на 5, 14 и 21 марта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк заплатил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе на Урале
- Tele2 оплатило штраф в 100 тыс. рублей за распространение sms-спама в Свердловской области
- Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
- В Екатеринбурге в отношении ЗАО КБ «Ситибанк» возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе»
- Комиссия Свердловского управления ФАС РФ признала факт нарушения ОАО «Банк24.ру» закона «О рекламе»