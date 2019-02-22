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Челябинское УФАС возбудило дела в отношении банков «Открытие» и «Русский стандарт» за распространение sms-рекламы

УрБК, Челябинск, 22.02.2019. Челябинское УФАС возбудило три дела в отношении банков «Открытие» и «Русский стандарт» из-за нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Граждане сообщили о получении sms с рекламой банковских продуктов. Заявители указали, что не давали своего согласия на получение данной рекламы. На их телефонные номера поступили сообщения от отправителей под буквенным обозначением «OTKRITIE» и «rsb.ru».



Согласно законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Поэтому в отношении ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Банк Русский Стандарт» возбуждены дела по признакам этого нарушения.



Рассмотрение дел назначено на 5, 14 и 21 марта.

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