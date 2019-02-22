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В Свердловской области более 109 тыс. граждан подали декларации в связи с предоставлением социальных налоговых вычетов

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Более 109 тыс. граждан Свердловской области подали декларации в связи с предоставлением социальных налоговых вычетов (рост на 6%). Общая сумма составила 4,6 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 12%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



В 2018 году в налоговые органы области поступило более 414 тыс. налоговых деклараций от физических лиц. Это на 2% выше показателя 2017 года.



Из общего количества поступивших деклараций — 11 тыс. представлены индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, главами крестьянско-фермерских хозяйств, арбитражными управляющими.



За предоставлением имущественного налогового вычета по приобретению (строительству) жилья обратились порядка 162 тыс. физических лиц (рост на 5%), общая сумма вычетов составила 52 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 9%.



Инвестиционные налоговые вычеты заявили более 1,5 тыс. человек (рост в 2 раза) на сумму 501 млн руб. (рост в 2 раза).



По представленным декларациям подлежит к возврату из бюджета более 7 млрд руб., это на 9% выше показателя прошлого года.



По декларациям о доходах за 2017 год исчислен налог на доходы, подлежащий доплате в бюджет, в сумме 1,5 млрд руб., это в 1,5 раза выше показателя прошлого года.



Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, следует не позднее 30 апреля 2019 года. Налоговая декларация на получение налоговых вычетов может быть подана в любое время в течение года.

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