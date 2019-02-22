Для «вишенки на торте» ищут 1,5 миллиона рублей

Фотография из презентации Алексея Маркова

Фотография из презентации Алексея Маркова

Компания «ТортLand» — Екатеринбург», производящая торты премиум-класса, планирует привлечь инвестиции для масштабирования проекта в городах-миллионниках. Руководителем проекта является Алексей Марков, которому всего 17 лет, и он даже еще не окончил школу.По мнению предпринимателя, на рынке кондитерских изделий Екатеринбурга и других крупных городов еще есть неудовлетворенный спрос на качественную продукцию. Одним из важнейших конкурентных преимуществ своего бизнеса Алексей Марков считает участие в проекте кондитера из топ-8 по России — Валерия Гагарина.«Успех нашей схемы в том, что мы упрощаем модель, так как наши кондитеры работают на аутсорсе, и мы контролируем производство с помощью заказа ингредиентов у одного поставщика, верификации кондитеров и контроля по фото перед отправкой заказа. Это позволяет нам не бояться за качество и сфокусироваться на ключевых метриках работы с клиентом», — отмечает Алексей Марков.Собственная молодость и отсутствие бизнес-образования не смущает юного предпринимателя. Он считает, что для успеха гораздо важнее иметь доступ к практическим знаниям, полученным от взаимодействия с действующими представителями успешного бизнеса.«Я получаю знания от общения с предпринимателями. У меня есть несколько менторов, состоявшихся и известных в Екатеринбурге бизнесменов. Сейчас мой ментор — Андрей Овешков, CEO «Smart Food», — рассказал УрБК Алексей Марков.В настоящее время он планирует привлечь 1,5 млн руб. для того, чтобы открыть филиалы в четырех городах-миллионниках. По его расчетам, показатели проекта оцениваются в 8 млн руб. выручки в месяц при рентабельности в 40%.«Следующий раунд мы рассчитываем привлечь через три месяца для открытия филиалов еще в шести городах. Предварительная оценка проекта после первого раунда инвестиций — 24 млн руб.», — сообщил Алексей Марков.По его словам, компания обладает необходимыми ресурсами, чтобы поступательно развиваться. Но для резкого роста и увеличения доли рынка необходимо привлечение инвестора.«В настоящий момент мы получаем в среднем 1-2 клиента в день, без существенных затрат на маркетинг. Исходя из этого, мы получаем среднемесячную выручку около 150 тыс. руб. При рентабельности в 40% и среднем чеке 3 тыс. 400 руб.», — отметил Алексей Марков.В компании готовы обсуждать с потенциальным инвестором миноритарную долю, а также показатели возврата инвестиций в зависимости от уровня вложений. Желающим участвовать в проекте Алексей Марков может прислать презентацию и бизнес-план. В настоящее время потенциальный инвестор не найден.