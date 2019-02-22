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Кольцовские таможенники изъяли коммерческую партию мужских костюмов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В аэропорту Кольцово таможенники задержали двух пассажиров рейса Ташкент — Екатеринбург, которые перевозили крупную партию мужских костюмов в багаже. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Как выяснилось, они являются сотрудниками одной швейной фабрике в Намангане. В Екатеринбург они прилетели, чтобы наладить поставки мужских костюмов на один из крупных рынков города. По предварительной договоренности с принимающей стороной, два гражданина Узбекистана привезли 21 костюм, а также образцы тканей для расширения ассортимента.



Сейчас в отношении прилетевших возбуждены два дела об административных правонарушениях. Коммерческая партия товара изъята и направлена экспертам для уточнения стоимости, от которой, в свою очередь, будет зависеть размер штрафа.



«Товары не для личного пользования подлежат обязательному письменному декларированию. Тем не менее предприниматели смогут вернуть костюмы: необходимо уплатить штраф и оформить товар на таможне в соответствии с действующим законодательством», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

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