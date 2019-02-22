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Трудности перевоза
22 февраль 2019 (15:38)
Второй месяц действия нового порядка работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) показал, с одной стороны, что часть негативных прогнозов по внедрению «мусорной реформы» не была реализована, а с другой, что возникли вопросы, которых никто не ожидал. Так, на фоне прогнозов о плохой собираемости платежей выяснилось, что существующая база по прописанным в квартирах людям — недостоверна. Поэтому пока говорить о том, что реформа проходит так, как ее задумывали изначально, не приходится.
Прогнозируемая в конце 2018 года проблема плохой собираемости средств с образователей отходов действительно реализовалась. Но регоператоры были к ней готовы и пока не испытывают нехватки средств.
«Процент собираемости платежей пока очень плохой — по нашей территории чуть больше 10%. Люди пользуются тем, что в квитанциях есть возможность платить по отдельному штрихкоду за разные услуги. Но мы так и предполагали, после I квартала мы рассчитывали на 30% сборов», — рассказал УрБК руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
По-прежнему остается острой проблемой тарификация по работе с ТКО в Свердловской области. Людей возмущает существенная разница в платежах между свердловчанами и соседними областями. Так, например, житель многоквартирного дома в Челябинске должен платить по 67,59 руб. с человека в месяц, в Уфе — по 70 руб.
Напомним, что житель Екатеринбурга (оператор «Спецавтобаза») должен платить 148,62 руб., проживая в многоквартирном доме, и 182,11 руб., если он живет в частном секторе. Жители Нижнего Тагила, которых обслуживает оператор «Рифей», должны платить 142,95 руб. и 160,71 соответственно. Для жителей Первоуральска (оператор «Экосервис») эти же тарифы составляют 120,59 руб. и 135,57 руб.
В целом Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по росту тарифов за утилизацию ТКО. Так, по данным Росстата, которые приводит Банк России, на Среднем Урале они выросли в 2,5 раза, в Челябинской — в 1,3 раза, в Тюменской — в 1,1 раза.
Вопрос оказался настолько серьезным, что региональное УФАС решило провести внеплановую проверку тарифов на работу с ТКО, установленных областной РЭК, а прокуратура Свердловской области согласовала эту проверку.
Тихо, пока не выходя в общественную плоскость, тлеет конфликт между регоператорами.
Напомним, что придя в Свердловскую область из Тюмени, «Рифей» поставил под сомнение правомерность выбора ЕМУП «Спецавтобаза» в качестве регоператора Восточной зоны. Несколько судов в 2018 году поставили точку в этом вопросе, со «Спецавтобазы» были сняты ограничительные процедуры. Но в начале февраля 2019 года Семнадцатый апелляционный арбитражный суд принял к производству жалобу ООО «Компания «Рифей» к МинЖКХ Свердловской области о признании недействительными торгов и соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Разбирательство назначено на 27 февраля 2019 года.
Менее чем за неделю до суда в МинЖКХ и «Спецавтобазе» пребывают в благодушном настроении и не видят проблемы в иске «Рифея».
«Апелляцию подали и подали, будем защищать свои позиции. Вихарев справится», — рассказал УрБК главный инженер «Спецавтобазы» Сергей Манюшкин.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов также не беспокоится об итогах апелляционного суда.
«Ничего страшного. Юридически мы правы, и прокуратура это подтвердила», — отметил Николай Смирнов.
Кроме проблем, которые были прогнозируемы, возникли трудности, о которых ранее никто не думал. Оказалось, что существующая база по прописанным в квартирах людям — недостоверна. Поскольку «мусорный» тариф рассчитывается от количества зарегистрированных или проживающих людей, могут возникать ошибки в расчётах, если в квартире реально меньше жителей.
«Персонифицированная база практически отсутствует. По частному сектору и тем домам, где жители ушли на прямые договора, база данных, которая имелась 1 января, недостаточно актуальна. Это была обязанность регоператоров — провести такую сверку. Всем трем регоператорам сейчас направлены письма: провести сверку через свои биллинговые организации и максимально минимизировать расхождения», — рассказал Николай Смирнов.
Но регоператоры в этом процессе рассчитывают на самих жителей. Так, представитель «Рифея» отметил, что поскольку актуализация базы может быть выполнена только вручную, информировать об ошибках должны сами жители. При этом оператор согласен не штрафовать их за несвоевременную оплату.
«Мы разместили информацию о том, что, если получена квитанция с неправильной информацией, заявку можно подать в течение трех месяцев. Пени в течение этого срока выставляться не будут», — отметил Федор Потапов.
Еще одним неожиданным следствием «мусорной реформы» стало использование этого вопроса в политике. Так, в частности, руководство Нижнего Тагила регулярно вносит в информповестку какие-либо идеи, связанные с мусором.
Так, например, возникла информация о 50 тыс. жалоб тагильчан на работу регоператора «Рифей». В самой компании говорят о том, что вокруг этой темы намеренно формируется ненужный ажиотаж.
«Не может быть физически 50 тыс. обращений. Мы вчера были на совещании, звучала цифра, что поступило в администрацию президента и полпредство около 260 обращений по Нижнему Тагилу. Я даже думаю, что и ошибок по квитанциям не так много, как об этом говорят. Двойных квитанций на самом деле очень мало. Больше «нагоняют пуху», создают ажиотаж», — рассказал УрБК Федор Потапов.
По его словам, не сходится число полученных людьми квитанций и ежедневных жалоб.
«10 февраля началось распространение квитанций. Мы фиксировали в самый пик 500 обращений в день. Не складывается арифметика. К нам на горячую линию за все это время поступило 4 тыс. обращений, из них только 1,5 тыс. по недостоверным данным, остальные же касались вопроса вывоза мусора и несанкционированных свалок», — отметил Федор Потапов.
Тем не менее первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин настаивает на большом числе недовольных работой регоператора в городе.
«Тагильчане спрашивают, в чем мы провинились, получив высокий тариф, ошибки в квитанциях. Конечно, представители регоператора пообещали исправить ситуацию, но мы не совсем понимаем, как. 350 тыс. человек живут в Нижнем Тагиле, и не каждый сможет доказать, сколько прописано у них. Сегодня жители выходят на одиночные пикеты и общегородские митинги. Кто должен ответить на вопросы граждан? Мы ответим на то, что входит в полномочия муниципалитета, но просим и регоператора подключиться», — отметил Горячкин.
Таким образом, реализация «мусорной реформы» в Свердловской области пока вызывает больше вопросов, чем решений. Но тем не менее, по данным МинЖКХ, с точки зрения количественных и качественных показателей уборки и вывоза ТКО реформа себя оправдывает. Ближайшие месяцы покажут, как регоператоры справятся с выявлением несанкционировнаных свалок, организацией новых полигонов и контейнерных площадок, и хватит ли им на это средств.
Прогнозируемая в конце 2018 года проблема плохой собираемости средств с образователей отходов действительно реализовалась. Но регоператоры были к ней готовы и пока не испытывают нехватки средств.
«Процент собираемости платежей пока очень плохой — по нашей территории чуть больше 10%. Люди пользуются тем, что в квитанциях есть возможность платить по отдельному штрихкоду за разные услуги. Но мы так и предполагали, после I квартала мы рассчитывали на 30% сборов», — рассказал УрБК руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
По-прежнему остается острой проблемой тарификация по работе с ТКО в Свердловской области. Людей возмущает существенная разница в платежах между свердловчанами и соседними областями. Так, например, житель многоквартирного дома в Челябинске должен платить по 67,59 руб. с человека в месяц, в Уфе — по 70 руб.
Напомним, что житель Екатеринбурга (оператор «Спецавтобаза») должен платить 148,62 руб., проживая в многоквартирном доме, и 182,11 руб., если он живет в частном секторе. Жители Нижнего Тагила, которых обслуживает оператор «Рифей», должны платить 142,95 руб. и 160,71 соответственно. Для жителей Первоуральска (оператор «Экосервис») эти же тарифы составляют 120,59 руб. и 135,57 руб.
В целом Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по росту тарифов за утилизацию ТКО. Так, по данным Росстата, которые приводит Банк России, на Среднем Урале они выросли в 2,5 раза, в Челябинской — в 1,3 раза, в Тюменской — в 1,1 раза.
Вопрос оказался настолько серьезным, что региональное УФАС решило провести внеплановую проверку тарифов на работу с ТКО, установленных областной РЭК, а прокуратура Свердловской области согласовала эту проверку.
Тихо, пока не выходя в общественную плоскость, тлеет конфликт между регоператорами.
Напомним, что придя в Свердловскую область из Тюмени, «Рифей» поставил под сомнение правомерность выбора ЕМУП «Спецавтобаза» в качестве регоператора Восточной зоны. Несколько судов в 2018 году поставили точку в этом вопросе, со «Спецавтобазы» были сняты ограничительные процедуры. Но в начале февраля 2019 года Семнадцатый апелляционный арбитражный суд принял к производству жалобу ООО «Компания «Рифей» к МинЖКХ Свердловской области о признании недействительными торгов и соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Разбирательство назначено на 27 февраля 2019 года.
Менее чем за неделю до суда в МинЖКХ и «Спецавтобазе» пребывают в благодушном настроении и не видят проблемы в иске «Рифея».
«Апелляцию подали и подали, будем защищать свои позиции. Вихарев справится», — рассказал УрБК главный инженер «Спецавтобазы» Сергей Манюшкин.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов также не беспокоится об итогах апелляционного суда.
«Ничего страшного. Юридически мы правы, и прокуратура это подтвердила», — отметил Николай Смирнов.
Кроме проблем, которые были прогнозируемы, возникли трудности, о которых ранее никто не думал. Оказалось, что существующая база по прописанным в квартирах людям — недостоверна. Поскольку «мусорный» тариф рассчитывается от количества зарегистрированных или проживающих людей, могут возникать ошибки в расчётах, если в квартире реально меньше жителей.
«Персонифицированная база практически отсутствует. По частному сектору и тем домам, где жители ушли на прямые договора, база данных, которая имелась 1 января, недостаточно актуальна. Это была обязанность регоператоров — провести такую сверку. Всем трем регоператорам сейчас направлены письма: провести сверку через свои биллинговые организации и максимально минимизировать расхождения», — рассказал Николай Смирнов.
Но регоператоры в этом процессе рассчитывают на самих жителей. Так, представитель «Рифея» отметил, что поскольку актуализация базы может быть выполнена только вручную, информировать об ошибках должны сами жители. При этом оператор согласен не штрафовать их за несвоевременную оплату.
«Мы разместили информацию о том, что, если получена квитанция с неправильной информацией, заявку можно подать в течение трех месяцев. Пени в течение этого срока выставляться не будут», — отметил Федор Потапов.
Еще одним неожиданным следствием «мусорной реформы» стало использование этого вопроса в политике. Так, в частности, руководство Нижнего Тагила регулярно вносит в информповестку какие-либо идеи, связанные с мусором.
Так, например, возникла информация о 50 тыс. жалоб тагильчан на работу регоператора «Рифей». В самой компании говорят о том, что вокруг этой темы намеренно формируется ненужный ажиотаж.
«Не может быть физически 50 тыс. обращений. Мы вчера были на совещании, звучала цифра, что поступило в администрацию президента и полпредство около 260 обращений по Нижнему Тагилу. Я даже думаю, что и ошибок по квитанциям не так много, как об этом говорят. Двойных квитанций на самом деле очень мало. Больше «нагоняют пуху», создают ажиотаж», — рассказал УрБК Федор Потапов.
По его словам, не сходится число полученных людьми квитанций и ежедневных жалоб.
«10 февраля началось распространение квитанций. Мы фиксировали в самый пик 500 обращений в день. Не складывается арифметика. К нам на горячую линию за все это время поступило 4 тыс. обращений, из них только 1,5 тыс. по недостоверным данным, остальные же касались вопроса вывоза мусора и несанкционированных свалок», — отметил Федор Потапов.
Тем не менее первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин настаивает на большом числе недовольных работой регоператора в городе.
«Тагильчане спрашивают, в чем мы провинились, получив высокий тариф, ошибки в квитанциях. Конечно, представители регоператора пообещали исправить ситуацию, но мы не совсем понимаем, как. 350 тыс. человек живут в Нижнем Тагиле, и не каждый сможет доказать, сколько прописано у них. Сегодня жители выходят на одиночные пикеты и общегородские митинги. Кто должен ответить на вопросы граждан? Мы ответим на то, что входит в полномочия муниципалитета, но просим и регоператора подключиться», — отметил Горячкин.
Таким образом, реализация «мусорной реформы» в Свердловской области пока вызывает больше вопросов, чем решений. Но тем не менее, по данным МинЖКХ, с точки зрения количественных и качественных показателей уборки и вывоза ТКО реформа себя оправдывает. Ближайшие месяцы покажут, как регоператоры справятся с выявлением несанкционировнаных свалок, организацией новых полигонов и контейнерных площадок, и хватит ли им на это средств.
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