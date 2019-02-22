Кризис

В России задолженность по заработной плате составляла 2,7 млрд рублей

Общий объем задолженности по зарплате в России на 1 февраля составляет составил 2,7 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политике Татьяну Голикову.



«На 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 миллиарда рублей, с 1 февраля 2018 года — задолженность чуть-чуть подросла на 1,3%, это в принципе сезонный рост, ничего критического для нас не представляет», — привела Татьяна Голикова данные Росстата.



Наибольший объем задолженности отмечен в сфере обрабатывающего производства (57%), строительства (14,4%), транспорта (8,9%).



По словам Голиковой, в числе регионов с наихудшими показателями по задолженности: Приморский край (356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности), Волгоградская область (165,4 млн руб., 6,1% общей задолженности), Санкт–Петербург (136,8 млн руб., 5,1% задолженности), Астраханская область (117,2 млн руб., 4,3% от общей задолженности).



Также Голикова отметила, что по данным Роструда в 2018 году по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольным мероприятиям была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников.



«В результате применения всех предусмотренных законодательством механизмов была погашена задолженность в размере 13,6 миллиарда рублей», — сообщила она.

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