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«Уральские авиалинии» летом запустят прямой рейс в Калининград из Жуковского
22 февраль 2019 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Калининград и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс У6-637/638 будет летать ежедневно с 3 июня по 26 октября. Вылет из подмосковного аэропорта Жуковский в 16.40, прибытие в Калининград в 17.50, отправление из Калининграда в 18.40, прибытие в Жуковский в 21.35.
Жуковский станет вторым аэропортом московского региона, откуда авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Калининград. В настоящее время из Домодедово рейсы вылетают два раза в день в 10.15 и 16.00, в марте появится третий рейс в 12.00.
«Рейс Жуковский — Калининград в летнем расписании авиакомпании появился в прошлом году. Интерес к этому направлению среди пассажиров оказался достаточно высоким, поэтому мы решили вернуть рейс в расписание до конца октября. А для пассажиров, вылетающих из Калининграда — это дополнительная возможность выбора аэропорта прилета в московском регионе», — заявил первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов.
Билеты можно купить на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 262 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
Рейс У6-637/638 будет летать ежедневно с 3 июня по 26 октября. Вылет из подмосковного аэропорта Жуковский в 16.40, прибытие в Калининград в 17.50, отправление из Калининграда в 18.40, прибытие в Жуковский в 21.35.
Жуковский станет вторым аэропортом московского региона, откуда авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Калининград. В настоящее время из Домодедово рейсы вылетают два раза в день в 10.15 и 16.00, в марте появится третий рейс в 12.00.
«Рейс Жуковский — Калининград в летнем расписании авиакомпании появился в прошлом году. Интерес к этому направлению среди пассажиров оказался достаточно высоким, поэтому мы решили вернуть рейс в расписание до конца октября. А для пассажиров, вылетающих из Калининграда — это дополнительная возможность выбора аэропорта прилета в московском регионе», — заявил первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов.
Билеты можно купить на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 262 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
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