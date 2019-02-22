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Банк России 20 февраля купил валюту для Минфина на 12,43 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.02.2019. Банк России 20 февраля купил для Минфина валюту в рамках бюджетного правила на 12,43 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте регулятора.



С 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года на покупку иностранной валюты будет направлено 194 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 млрд руб.



Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

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