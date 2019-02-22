В Свердловской области сотрудники ФСБ изъяли 16 т контрафактного алкоголя

Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В поселке Большая медведица Белоярского района сотрудники госбезопасности обнаружили цех по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей из себя производственную линию, включая кубовые емкости со спиртосодержащей жидкостью и укупорочные машины.На территории участка, арендуемого уроженцем Северной Осетии, изъято более 6 т запрещенного к свободному обороту этилового спирта в пластиковой упаковке, а также расфасованной в стеклянную тару спиртосодержащей жидкости с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок «Талка», «Царская», «Хортица», «Дербент», «Лезгинка» и «Хеннеси».Производством занималось пятеро граждан Таджикистана, четверо из которых находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.Одновременно сотрудники Управления обнаружили в одном из складских помещений Екатеринбурга, на ул. 40 лет ВЛКСМ свыше 10 т контрафактного алкоголя, расфасованного в стеклянную тару в количестве 20 тыс. 651 единицы. На них были наклеены этикетки водочной и коньячной продукции брендовых марок («Талка», «Царская», «Финская», «Альфа», «Родник», «Первак», «Голд», «Нефть», «Мерная», «Хортица», «Зеленая», «Арбатская», «Хеннеси»).Фальсификат изъят из обращения и установленным порядком передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.Результаты оперативно-розыскных мероприятий направлены в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.