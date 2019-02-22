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Тарифы по утилизации мусора в Свердловской области выросли в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. По статистике Росстата, новые тарифы по утилизации ТКО в Свердловской области выросли в 2,5 раза, в Челябинской — в 1,3 раза, в Тюменской — в 1,1 раза. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



В январе 2019 года годовая инфляция в Свердловской области составила 4,7%, в Челябинской — 4,1% в Тюменской (с АО) — 2,8%, в Курганской области — 5%. По мнению ЦБ, на ее динамике преимущественно отразились изменения графика индексации тарифов ЖКХ из-за повышения ставки НДС и реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).



«Наблюдаемое ускорение инфляции во многом вызвано факторами, имеющими временный характер, и по мере смягчения эффекта их воздействия уже во второй половине текущего года ожидается замедление годовых темпов роста цен. Инфляция в РФ вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года», — говорится в сообщении.

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