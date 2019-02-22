Новости дня
В Челябинской области энергетики на четыре месяца приостановили начисление пени потребителям
22 февраль 2019 (11:52)
УрБК, Челябинск, 22.02.2019. Руководство «МРСК Урала» приняло решение о приостановке начисления пени потребителям Челябинской области с января по апрель 2019 года.
Как сообщает отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», это сделано для исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию.
Технической особенностью начислений за январь 2019 года в ряде случаев могло стать формирование вторичного начисления пени, хотя по факту долга не было.
Как сообщает отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», это сделано для исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию.
Технической особенностью начислений за январь 2019 года в ряде случаев могло стать формирование вторичного начисления пени, хотя по факту долга не было.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В городском округе Заречный несколько населенных пунктов остались без электричества
- «МРСК Урала» предупреждает жителей Челябинской области о незаконных действиях «Челябэнергосбыта»
- ОПФР по Челябинской области: 15,8% плательщиков занижают базу для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды
- ОАО «Свердловэнергосбыт»: Заявления ОАО «МРСК Урала» о необходимости потребителям рассчитываться за поставку электроэнергии без посредника являются неправомерными
- ОАО «МРСК Урала»: Действия ОАО «Свердловэнергосбыт» приводят к ухудшению стабильности работы энергосистемы в целом