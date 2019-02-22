Новости дня

В Челябинской области энергетики на четыре месяца приостановили начисление пени потребителям

УрБК, Челябинск, 22.02.2019. Руководство «МРСК Урала» приняло решение о приостановке начисления пени потребителям Челябинской области с января по апрель 2019 года.



Как сообщает отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», это сделано для исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию.



Технической особенностью начислений за январь 2019 года в ряде случаев могло стать формирование вторичного начисления пени, хотя по факту долга не было.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: