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Управление Росимущества в Свердловской области выставило на продажу более 2,5 тыс. запчастей для иномарок за 661 тыс. 920 рублей

22 февраль 2019 (11:09)

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области выставило на аукцион 2 тыс. 624 единицы запчастей для иностранных автомобилей. Начальная цена составляет 661 тыс. 920 руб. с учетом НДС, сообщает пресс-служба ведомства.

На аукцион выставлены единым лотом запасные части и детали для автомобилей марок: Subaru, Isuzu, Mitsubishi, Denso, Ford, Toyota, New Era, Yamaha, Nissan, Honda, Mazda.

Прием заявок на участие аукционе осуществляется с 12 февраля 2019 года по 11 марта.2019 года, дата проведения аукциона — 19 марта 2019 года в 10:00.

Подробный перечень имущества размещен на официальном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области.

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