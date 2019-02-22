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Реестр проблемных клиентов банков РФ может заработать в пилотном режиме до конца 2019 года

УрБК, Москва, 22.02.2019. Единый реестр, который позволит банкам в автоматизированном режиме получать информацию о клиентах, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, в пилотном режиме может заработать до конца 2019 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева.



«Это проект, его мы сейчас обсуждаем. Это очень сложный и с правовой, и с технической точки зрения проект. Мы оцениваем, что в пилотном режиме, если очень постараться, то это может заработать к концу года. А уже «боевой» режим — в следующем году», — сообщил Василий Поздышевв в кулуарах Уральского форума по информбезопасности в финансовой сфере в Магнитогорске.



Реестр представляет собой информационный ресурс общего пользования, который в основном будет наполняться Банком России. Эта информация будет предоставляться участникам рынка, начиная с банков, для того, чтобы снизить их риски и издержки на анализ каждого клиента.



При этом он подчеркнул, что необходимо также предусмотреть правовой механизм корректировки. Если по какой-то причине организация по ошибке попала в этот ресурс, нужно предусмотреть механизм апелляции и изменения этой информации, пояснил Поздышев.



Кроме того, он объяснил, в чем состоят преимущества создаваемого реестра по сравнению с данными, которые хранятся в бюро кредитных историй.



«Бюро кредитных историй получает только очень ограниченный объем информации, у них нет такой информации, которая есть у ЦБ. Кроме того, у нас бюро кредитных историй несколько, и тогда банку придется общаться с несколькими бюро. Во всей системе бюро кредитных историй нет какого-то объединенного информационного ресурса», — заключил Василий Поздышев.

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