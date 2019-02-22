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В 2018 году по искам Роспотребнадзора свердловчанам возместили 16 млн рублей

22 февраль 2019 (10:05)

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В 2018 году общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области мер судебной защиты, составила 16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью обеспечения гражданско-правовой защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области продолжается практика подачи исков в защиту прав потребителей, неопределенного круга потребителей, предоставление заключений в защиту прав потребителей», — говорится в сообщении.

В 2018 году в защиту интересов неопределенного круга потребителей Управлением Роспотребнадзора было подано 73 исковых заявления, 72 из них были удовлетворены.

В защиту прав конкретных потребителей сотрудники ведомства подали 46 исков, 38 из них рассмотрено, 37 — удовлетворено.

Кроме того, в суд направлено 207 заключений в защиту прав потребителей, судом рассмотрено 192 дела (2017 год — 189 дел), в которых управление выступило с заключением, 185 исковых заявлений потребителей удовлетворены.

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