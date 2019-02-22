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Правительство РФ ограничило госзакупки иностранной спецтехники

УрБК, Москва, 22.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 19 февраля подписал постановление правительства №159, ограничивающее госзакупки дорожно-строительной и специальной техники иностранного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Речь идет о запрете государственных и муниципальных закупок брать такую технику в лизинг. Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракт.



Это должно защитить внутренний рынок и поддержать российских машиностроителей, мощности которых сейчас загружены не более чем на 60%, а также способствовать развитию экономики.

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