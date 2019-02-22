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Свердловское УФАС зафиксировало увеличение цен на дизтопливо на АЗС региона
22 февраль 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Свердловское УФАС зафиксировало увеличение цен на дизельное топливо на АЗС региона. С 11 по 17 февраля оно выросло в цене с 46,67 руб. за литр до 46,92 руб.
По данным ведомства, за отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась и составила 41,21 руб. Стоимость одного литра бензина марки АИ-95 также держится на уровне прошлой недели — 44,08 руб. за литр.
При этом цена за литр сжиженного углеводородного газа снижается вторую неделю подряд — с 21,18 руб. за литр до 21,6 руб.
По данным ведомства, за отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась и составила 41,21 руб. Стоимость одного литра бензина марки АИ-95 также держится на уровне прошлой недели — 44,08 руб. за литр.
При этом цена за литр сжиженного углеводородного газа снижается вторую неделю подряд — с 21,18 руб. за литр до 21,6 руб.
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