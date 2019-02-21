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Объем «свободных денег» в январе сократился на 40%

УрБК, Москва, 21.02.2019. В январе индекс «свободных денег» после декабрьского скачка вверх опять по традиции пошел на снижение и остановился на отметке в 21,7 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга Ромир.



За месяц объем «свободных денег» в среднестатистических российских семьях сократился на 40%. Однако по сравнению с январем прошлого года свободных средств в семейном бюджете россиян в среднем стало больше на 16%.



В январе снижение объема «свободных денег» было отмечено во всех типах городов и почти с одинаковой интенсивностью — в миллионниках и стотысячниках свободные средства горожан сократились на 40%, а в полумиллионниках — на 38%.



«Свободные деньги» домохозяйств в контексте данного исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.



Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.

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