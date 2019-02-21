Новости дня
Суд принял обеспечительные меры в отношении Уралнедра по аукциону на добычу золота
21 февраль 2019 (17:39)
УрБК, Челябинск, 21.02.2019. Суд принял обеспечительные меры по аукциону на добычу золота в отношении Уралнедра (Департамента по недропользованию по УрФО). В частности, запрещено выдавать лицензии, заключения соответствующего соглашения до вступления в законную силу решения суда. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.
ОАО «Еткульзолото» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании решения Челябинского УФАС России по жалобе недействительным, а также признания действий Уралнедра по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона, а также признания торгов несостоявшимися.
Заседание назначено на 5 марта.
Ранее комиссия Челябинского УФАС России установила нарушения действующего законодательства при проведении Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в лице Отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на Михайловской россыпи в Челябинской области.
С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.
Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.
ОАО «Еткульзолото» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании решения Челябинского УФАС России по жалобе недействительным, а также признания действий Уралнедра по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона, а также признания торгов несостоявшимися.
Заседание назначено на 5 марта.
Ранее комиссия Челябинского УФАС России установила нарушения действующего законодательства при проведении Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в лице Отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на Михайловской россыпи в Челябинской области.
С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.
Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Челябинское УФАС предписало пересмотреть заявки для аукциона по пользованию недрами для добычи золота
- Челябинскому минтрансу не удалось оспорить штраф за нарушения при проведении аукциона на ремонт дорог
- Уралнедра проведут аукционы на право пользования 5 участками золотодобычи
- Уралнедра объявили аукцион на право пользования участком недр «Погадайский-2» в Курганской области
- В Свердловской области пройдет аукцион на право добычи золота на Вязовском участке