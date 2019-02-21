Новости дня

Суд принял обеспечительные меры в отношении Уралнедра по аукциону на добычу золота

21 февраль 2019 (17:39)

УрБК, Челябинск, 21.02.2019. Суд принял обеспечительные меры по аукциону на добычу золота в отношении Уралнедра (Департамента по недропользованию по УрФО). В частности, запрещено выдавать лицензии, заключения соответствующего соглашения до вступления в законную силу решения суда. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

ОАО «Еткульзолото» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании решения Челябинского УФАС России по жалобе недействительным, а также признания действий Уралнедра по определению ООО «Артель старателей Июсская» победителем аукциона, а также признания торгов несостоявшимися.

Заседание назначено на 5 марта.

Ранее комиссия Челябинского УФАС России установила нарушения действующего законодательства при проведении Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в лице Отдела геологии и лицензирования Уралнедра по Челябинской области аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на Михайловской россыпи в Челябинской области.

С жалобой обратилось ООО «Миасский прииск», которому было отказано в приеме заявки. Департаменту выдано предписание об отмене протоколов заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и по предоставлению права пользования недрами.

Челябинское УФАС России признало в действиях департамента нарушения закона о недрах. За нарушение требований законодательства должностное лицо организатора торгов будет привлечено к административной ответственности. Ему грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: