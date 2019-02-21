ЕВРАЗ НТМК продолжает модернизацию доменных печей

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК выбрал поставщиков основного оборудования для технического перевооружения доменной печи № 6, которую будут модернизировать по типу уже работающей ДП № 7. Предприятие уже заключило контракты на поставку технологического оборудования и средств автоматизации. Инвестиции составят 150 млн долл. США.Основное технологическое оборудование поставит компания PAUL WURTH S.A., мировой лидер в области инжиниринга и технологических решений для металлургии. Контракт подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент PAUL WURTH S.A. Йорг Бринкманн. Компания поставит на комбинат оборудование для литейного двора доменной печи, бесконусное загрузочное устройство, систему газоочистки, огнеупорную футеровку, медные холодильники.Контракт на поставку средств автоматизации и электрического оборудования заключен с международной компанией Primetals Technologies, преемницей Siemens VAI, многолетнего партнера ЕВРАЗ НТМК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент Primetals Technologies Петер Юца. Современные средства автоматизации позволят оптимизировать работу печи и снизить расход кокса.«Модернизация доменной печи № 6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем еще один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.Объем печи после технического перевооружения не изменится и составит 2 тыс. 200 кубометров, мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (бесконусное загрузочное устройство) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками — такими же, как на домне № 7. Степень очистки воздуха на ДП 6 вырастет по сравнению с ранее действовавшими печами.Как и на ДП № 7, управление доменной печью № 6 будет полностью автоматизировано, загрузка сырья и топлива будет производиться без участия человека. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки.По словам экспертов, доменная печь № 7, запущенная в апреле 2018 года, стала самой «чистой» в российской металлургии. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с другими действующими печами.Использование передовых технических решений на ДП № 7 обеспечивает увеличение производительности доменного передела ЕВРАЗ НТМК при одновременном сокращении издержек. Снизилось число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократился на 5 кг/т по сравнению с нынешними показателями домны № 6.Первые поставки оборудования для доменной печи № 6 запланированы на III квартал 2019 года. Основные агрегаты и средства автоматизации комбинат получит в 2020 году, а в октябре того же года планируется пуск домны в работу.