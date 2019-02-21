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Кредитный котел
21 февраль 2019 (17:07)
Согласно оценке бюро кредитных историй «Объединённое кредитное бюро» (БКИ ОКБ), в 2018 году число граждан, имеющих не менее трех кредитов, увеличилось более чем на 12% и достигло 15,1 млн человек. Наибольший рост приходится на заемщиков, у которых одновременно открыто четыре и пять и более кредитов, их стало на 14% и 19% больше соответственно.
Схожую динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс». По их оценке, за год количество заемщиков с одним кредитом снизилось на 1 процентный пункт, с двумя — практически не изменилось, а доля тех, кто имеет не менее трех открытых кредитов, увеличилась, сообщает «Коммерсантъ».
При этом, по данным ОКБ, значительно увеличилась и сумма задолженности, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита, прибавила по 14%, достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.
Платежная дисциплина напрямую коррелирует с кредитной нагрузкой, указывает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.
«Так, среди заемщиков с одним кредитом примерно каждый десятый имеет непогашенную просрочку 30+ дней, а среди заемщиков с не менее тремя кредитами — уже каждый третий», — заключает он. Традиционно самым высокорисковым сегментом остается потребительское кредитование (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых точках). Просрочка по ним значительно выше, чем по обеспеченным ссудам.
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, портфель необеспеченного кредитования растет темпами, превышающими рост залоговых видов кредитования, что является тревожным сигналом для банковского сектора.
«При этом значительно увеличившиеся средние суммы потребительских кредитов в условиях стагнации доходов несут в себе значительные риски роста просрочки», — говорит он.
По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, в абсолютных значениях просроченная задолженность по потребительским кредитам за 2018 год уже увеличилась более чем на 20%.
«В свою очередь, портфель необеспеченных ссуд показал немногим большую динамику роста в процентах. Таким образом, само по себе качество выдач новых кредитов в сегменте необеспеченных потребительских ссуд за 2018 год не улучшилось», — отметил Алексей Волков.
Кроме того, по данным НБКИ, в 4 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,3 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению со II кварталом 2018 года. До середины прошлого года средний размер лимитов по картам около года снижался (наивысшего значения достигал в III квартале 2017 года — 54,7 тыс. руб.). При этом последний раз средний размер лимитов по картам превышал уровень 50 тыс. руб. в I квартале 2018 года (51,5 тыс. руб.).
«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во втором полугодии прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает Алексей Волков.
УрБК уже писал о том, что закредитованность населения в ситуации падения реальных доходов будет только нарастать. Прошедшие с момента этой публикации 6 месяцев подтвердили прогнозы экспертов.
Повышение НДС с начала 2019 года дополнительно отразилось на кошельке россиян, подталкивая их в сторону кредитования. Так, реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года снизились на 1,3% в годовом выражении.
Эксперты говорят о смене накопительной модели поведения граждан на потребительскую. Но мало кому этот факт кажется позитивным.
Действительно, согласно отчету Агентства по страхованию вкладов (АСВ), вклады на небольшие суммы — до 100 тыс. руб. по итогам 2018 года — уменьшились в УрФО на 6,2%. Из этого можно сделать вывод, что жители округа, имевшие небольшие накопления, постепенно от них избавляются. Эти деньги расходуются уже не на отложенные покупки, а уходят на ежедневное потребление.
При этом получить займ легально такие люди уже не могут. Их кредитные истории полны «темных» пятен, имущество и поручители уже использованы не по одному разу. Поэтому они становятся жертвой «черных» кредиторов, которых на территории РФ в 2018 году было выявлено 2 тыс. 293 единицы.
Банк России предпринимает меры по пресечению нелегального кредитования, а также старается «остудить» рынок потребкредитов, вводя ограничения по ставкам и штрафным санкциям за просрочку.
Но при невозможности получить легальный кредит все больше людей обращается к ростовщикам, и эта тенденция будет нарастать, поскольку реальных перспектив по улучшению уровня жизни населения в 2019 году не предвидится. Если в марте будет реализован планируемый санкционный риск, существенная часть россиян может быть отброшена к границе бедности. А это, в свою очередь, может взорвать перегретый кредитный котел и привести к социально-политическим последствиям.
Схожую динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс». По их оценке, за год количество заемщиков с одним кредитом снизилось на 1 процентный пункт, с двумя — практически не изменилось, а доля тех, кто имеет не менее трех открытых кредитов, увеличилась, сообщает «Коммерсантъ».
При этом, по данным ОКБ, значительно увеличилась и сумма задолженности, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита, прибавила по 14%, достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.
Платежная дисциплина напрямую коррелирует с кредитной нагрузкой, указывает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.
«Так, среди заемщиков с одним кредитом примерно каждый десятый имеет непогашенную просрочку 30+ дней, а среди заемщиков с не менее тремя кредитами — уже каждый третий», — заключает он. Традиционно самым высокорисковым сегментом остается потребительское кредитование (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых точках). Просрочка по ним значительно выше, чем по обеспеченным ссудам.
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, портфель необеспеченного кредитования растет темпами, превышающими рост залоговых видов кредитования, что является тревожным сигналом для банковского сектора.
«При этом значительно увеличившиеся средние суммы потребительских кредитов в условиях стагнации доходов несут в себе значительные риски роста просрочки», — говорит он.
По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, в абсолютных значениях просроченная задолженность по потребительским кредитам за 2018 год уже увеличилась более чем на 20%.
«В свою очередь, портфель необеспеченных ссуд показал немногим большую динамику роста в процентах. Таким образом, само по себе качество выдач новых кредитов в сегменте необеспеченных потребительских ссуд за 2018 год не улучшилось», — отметил Алексей Волков.
Кроме того, по данным НБКИ, в 4 квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,3 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению со II кварталом 2018 года. До середины прошлого года средний размер лимитов по картам около года снижался (наивысшего значения достигал в III квартале 2017 года — 54,7 тыс. руб.). При этом последний раз средний размер лимитов по картам превышал уровень 50 тыс. руб. в I квартале 2018 года (51,5 тыс. руб.).
«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во втором полугодии прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает Алексей Волков.
УрБК уже писал о том, что закредитованность населения в ситуации падения реальных доходов будет только нарастать. Прошедшие с момента этой публикации 6 месяцев подтвердили прогнозы экспертов.
Повышение НДС с начала 2019 года дополнительно отразилось на кошельке россиян, подталкивая их в сторону кредитования. Так, реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года снизились на 1,3% в годовом выражении.
Эксперты говорят о смене накопительной модели поведения граждан на потребительскую. Но мало кому этот факт кажется позитивным.
Действительно, согласно отчету Агентства по страхованию вкладов (АСВ), вклады на небольшие суммы — до 100 тыс. руб. по итогам 2018 года — уменьшились в УрФО на 6,2%. Из этого можно сделать вывод, что жители округа, имевшие небольшие накопления, постепенно от них избавляются. Эти деньги расходуются уже не на отложенные покупки, а уходят на ежедневное потребление.
При этом получить займ легально такие люди уже не могут. Их кредитные истории полны «темных» пятен, имущество и поручители уже использованы не по одному разу. Поэтому они становятся жертвой «черных» кредиторов, которых на территории РФ в 2018 году было выявлено 2 тыс. 293 единицы.
Банк России предпринимает меры по пресечению нелегального кредитования, а также старается «остудить» рынок потребкредитов, вводя ограничения по ставкам и штрафным санкциям за просрочку.
Но при невозможности получить легальный кредит все больше людей обращается к ростовщикам, и эта тенденция будет нарастать, поскольку реальных перспектив по улучшению уровня жизни населения в 2019 году не предвидится. Если в марте будет реализован планируемый санкционный риск, существенная часть россиян может быть отброшена к границе бедности. А это, в свою очередь, может взорвать перегретый кредитный котел и привести к социально-политическим последствиям.
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