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Челябинская область заняла 13 место в России по размеру лимитов по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 21.02.2019. Челябинская область заняла 13 место по размеру лимитов по кредитным картам среди 30 регионов-лидеров. Если во II квартале 2018 года размер лимита по кредитным картам жителей Южного Урала составлял 42 тыс. 898 руб., то в IV квартале 2018 года — 48 тыс. 015 руб. Рост на 11,9%.



По сообщению Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в IV квартале 2018 года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (89,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,4 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,9 тыс. руб.). В свою очередь, самый небольшой средний размер лимита — в Алтайском крае (38,8 тыс. руб.), Оренбургской (39,8 тыс. руб.) и Саратовской (39,9 тыс. руб.) областях.



Самая серьезная динамика роста среднего размера лимита по сравнению со II кварталом 2018 была зафиксирована в Иркутской области (+17,0%), Хабаровском крае (+15,5%) и Республике Татарстан (+13,4%). Единственным регионом, в котором данный показатель снизился, оказалась Москва (-5,3%).



Всего же в России в IV квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 51,3 тыс. руб., увеличившись на 6,9% по сравнению со II кварталом 2018 года (48,0 тыс. руб.). До середины прошлого года средний размер лимитов по картам около года снижался, наивысшего значения достигал в III квартале 2017 года — 54,7 тыс. руб. При этом последний раз средний размер лимитов по картам превышал уровень 50 тыс. руб. в I квартале 2018 года 51,5 тыс. руб.

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