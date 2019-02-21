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В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам вырос на 4,7%
21 февраль 2019 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. По данным за IV квартал 2018 года, средний размер лимита по кредитным картам составляет 50 тыс. 839 руб. По сравнению с II кварталом того же года размер лимита вырос на 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во II полугодии прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, во II полугодии прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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