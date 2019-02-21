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Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 38 коп.

21 февраль 2019 (15:13)

УрБК, Москва, 21.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 31,67 коп. до 65,54 руб., курс евро — на 38,53 коп. до 74,29 руб.

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