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В ФАС подготовили концепцию конкурентного кодекса

УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила концепцию антимонопольного (конкурентного) кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Создание кодекса — это показатель зрелости правовой системы. О появлении конкурентного кодекса в нашей стране уже можно говорить на различных площадках», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский на заседании комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».



По его словам, кодекс может систематизировать нормы антимонопольного законодательства.



«Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования. Этот вопрос можно решить в рамках различных дискуссий», — отметил Сергей Пузыревский.

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