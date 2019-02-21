Новости дня
В ФАС подготовили концепцию конкурентного кодекса
21 февраль 2019 (14:25)
УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила концепцию антимонопольного (конкурентного) кодекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Создание кодекса — это показатель зрелости правовой системы. О появлении конкурентного кодекса в нашей стране уже можно говорить на различных площадках», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский на заседании комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
По его словам, кодекс может систематизировать нормы антимонопольного законодательства.
«Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования. Этот вопрос можно решить в рамках различных дискуссий», — отметил Сергей Пузыревский.
«Создание кодекса — это показатель зрелости правовой системы. О появлении конкурентного кодекса в нашей стране уже можно говорить на различных площадках», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский на заседании комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
По его словам, кодекс может систематизировать нормы антимонопольного законодательства.
«Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования. Этот вопрос можно решить в рамках различных дискуссий», — отметил Сергей Пузыревский.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС России представит президенту РФ проект национального плана развития конкуренции
- ФАС России за неуместный прогноз выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ РФ
- ФАС России: Чтобы увеличить эффективность борьбы с картелями, необходимо сблизить уголовное и административное законодательство
- ФАС РФ выступила против введения государственного регулирования сотовых операторов «большой тройки»
- ФАС РФ рассмотрит дело в отношении ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции»