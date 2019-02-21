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В Невьянске женщину-предпринимателя признали виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 млн рублей
21 февраль 2019 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. В Невьянске женщину, которая являлась индивидуальным предпринимателем, признали виновной в уклонении от уплаты налогов. О этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
В 2014-2016 годах подсудимая, осуществляя деятельность по реализации продуктов питания и сдаче в аренду имущества, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц в крупном размере — на общую сумму свыше 1,5 млн руб. Она не вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведений об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности.
Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
В 2014-2016 годах подсудимая, осуществляя деятельность по реализации продуктов питания и сдаче в аренду имущества, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц в крупном размере — на общую сумму свыше 1,5 млн руб. Она не вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведений об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности.
Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
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