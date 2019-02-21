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В Екатеринбурге 23 февраля временно закроют движение трамваев по проспекту Ленина

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. В Екатеринбурге 23 февраля временно закроют движение трамваев по проспекту Ленина, сообщается на сайте ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».



«В связи с возложением венков к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову с 10.45 час до окончания мероприятия закрывается движение трамваев на участке от ул. Бажова до ул. Луначарского», — говорится в сообщении.

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