Новости дня

В Екатеринбурге 23 февраля временно закроют движение трамваев по проспекту Ленина

21 февраль 2019 (13:44)

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. В Екатеринбурге 23 февраля временно закроют движение трамваев по проспекту Ленина, сообщается на сайте ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

«В связи с возложением венков к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову с 10.45 час до окончания мероприятия закрывается движение трамваев на участке от ул. Бажова до ул. Луначарского», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: