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В Нижнем Тагиле зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи с ошибочными квитанциями за вывоз мусора

УрБК, Нижний Тагил, 21.02.2019. В Нижнем Тагиле зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи с ошибочными квитанциями за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«За последнее время зафиксировано более 50 тыс. обращений в связи с ошибочно выставленными квитанциями, большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают, что делать», — сказал глава города Владислав Пинаев на встрече с генеральным директором ООО «Компания «Рифей» Константином Фрумкиным и руководителем филиала в Свердловской области Федором Потаповым.



Региональный оператор обещал актуализировать базу данных потребителей услуги в течение месяца. Жители города, получившие квитанции с фактическими и орфографическими ошибками, могут обратиться в любой из центров обслуживания населения и написать заявление о некорректных данных. До конца апреля пеня за эту услугу начисляться не будет.



«Для ускорения данной работы мы минимизировали требования к документам, которые необходимо предоставить. От человека потребуется написать заявление и приложить копии паспорта и документов на недвижимость. Если учесть, что сейчас в Нижнем Тагиле каждый день фиксируется около 500 таких обращений, то за месяц мы сформируем корректную базу данных по большинству абонентов», — рассказал Константин Фрумкин.



Владислав Пинаев акцентировал внимание на том, что действия регионального оператора в сельских населенных пунктах требуют детального разбирательства, так как жители получили квитанции за услугу, которая там не предоставляется. Федор Потапов признал недопустимость таких ошибок и сказал, что платежные документы будут аннулированы, а сотрудники регоператора будут выезжать на места и проведут разъяснительную работу с сельчанами.



Пинаев отметил, что уже весной в Нижнем Тагиле появятся новые контейнерные площадки там, где их никогда не было, старые места сбора мусора будут оборудованы современными контейнерами, возчики ТКО будут вывозить мусор строго по установленному графику. Кроме того, регоператор будет задействован в ликвидации несанкционированных свалок.



Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев называл неоправданно высоким тариф, предложенный региональным оператором Северной зоны — ООО «Рифей». Кроме того, он высказывал опасения относительно планов по организации в Нижнем Тагиле межмуниципального полигона, что привело бы к существенному повышению индекса экологической нагрузки территории.

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