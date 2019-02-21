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В Свердловской области ожидается сильный снег и метель
21 февраль 2019 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. По сообщению синоптиков, 23 февраля в Свердловской области ожидается сильный снег и метель.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», дорожные службы мобилизуют около 100 снегоуборочных машин для борьбы с последствиями осадков.
«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон. Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия» — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», дорожные службы мобилизуют около 100 снегоуборочных машин для борьбы с последствиями осадков.
«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон. Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия» — говорится в сообщении.
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