Кризис

В 2018 году число россиян, имеющих не менее трех кредитов, увеличилось более чем на 12%

Согласно оценке бюро кредитных историй «Объединённое кредитное бюро» (БКИ ОКБ), в 2018 году число граждан, имеющих не менее трех кредитов, увеличилось более чем на 12% и достигло 15,1 млн человек. Наибольший рост приходится на заемщиков, у которых одновременно открыто четыре и пять и более кредитов, их стало на 14% и 19% больше соответственно. В итоге доля заемщиков с одним кредитом составила 48% (снижение на 2 процентных пункта за год), с двумя кредитами — осталась на уровне 25%. Доля граждан с высокой кредитной нагрузкой составила 27% от общего числа заемщиков. 13% пришлось на тех, у кого три открытых кредита, и по 7% — на тех, у кого четыре кредита и пять и более соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Схожую динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс». По их оценке, за год количество заемщиков с одним кредитом снизилось на 1 процентный пункт, с двумя — практически не изменилось, а доля тех, кто имеет не менее трех открытых кредитов, увеличилась.



При этом, по данным ОКБ, значительно увеличилась и сумма долга, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита прибавила по 14%, достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.



Платежная дисциплина напрямую коррелирует с кредитной нагрузкой, указывает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.



«Так, среди заемщиков с одним кредитом примерно каждый десятый имеет непогашенную просрочку 30+ дней, а среди заемщиков с не менее тремя кредитами — уже каждый третий», — заключает он. Традиционно самым высокорисковым сегментом остается потребительское кредитование (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых точках). Просрочка по ним значительно выше, чем по обеспеченным ссудам.



По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, портфель необеспеченного кредитования растет темпами, превышающими рост залоговых видов кредитования, что является тревожным сигналом для банковского сектора.



«При этом значительно увеличившиеся средние суммы потребительских кредитов в условиях стагнации доходов несут в себе значительные риски роста просрочки», — говорит он.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в абсолютных значениях просроченная задолженность по потребительским кредитам за 2018 года уже увеличилась более чем на 20%.



«В свою очередь, портфель необеспеченных ссуд показал немногим большую динамику роста в процентах. Таким образом, само по себе качество выдач новых кредитов в сегменте необеспеченных потребительских ссуд за 2018 год не улучшилось», — отметил Алексей Волков.

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