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На трассе Екатеринбург — Челябинск при столкновении автомобиля со снегоуборщиком пострадало пять человек

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Сегодня в 03.40 на 183 км на трассе Екатеринбург — Челябинск при столкновении автомобиля со снегоуборщиком пострадало пять человек. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



«Водитель, мужчина 1973 года рождения уроженец республики Казахстан, управляя автомашиной Mercedes-Benz Sprinter с прицепом, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля «МАЗ». Им управлял мужчина 1975 года рождения, который чистил дороги от снежного наката», — говорится в сообщении.



В результате ДТП пострадало пятеро пассажиров Mercedes-Benz Sprinter (всего в автомобиле находилось 6 пассажиров). С травмами различной степени тяжести они доставлены бригадой скорой медицинской помощи в горбольницу № 36 Екатеринбурга. В настоящий момент двое из них находятся в реанимационном отделении.



Водитель Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами ехали из Казахстана в Екатеринбург на торговый рынок «Таганский ряд».

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